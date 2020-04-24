Економічний спад в Росії є можливістю припинити війну на Донбасі – Пайфер

Нинішнє суттєве погіршення економічної ситуації в Росії є можливістю припинення війни на Донбасі, тоді як питання повернення Криму залишається складнішим та довготривалішим процесом.

Про це сказав старший науковий співробітник Стенфордського університету, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998 – 2000 роках Стівен Пайфер в ході онлайн дискусії «Війна Росії проти України: як приборкати агресора і встановити мир», повідомляє власкор Укрінформу.

«Україні варто продовжувати насамперед дотримуватися західного курсу. Відносини з НАТО є глибшими і ширшими, ніж вони були у 90-х. Припускаю, що зараз складно побачити найближчу перспективу для Плану дій щодо членства, але це не означає, що НАТО чи Україна мають відмовитися від цього. Це має залишатися довгостроковою метою… США можуть відіграти в цьому важливу роль», - сказав він.

Щодо Мінських домовленостей він вважає, що їх варто залишити в дії, адже ці домовленості - основа для санкцій ЄС проти РФ, також «Мінськ» дає змогу, аби Меркель та Макрон були й надалі залученими в процес.

«Якби запитали у 2014 році, яка ймовірність зберегти санкції ЄС проти РФ упродовж 6 років і їх посилення, я б не відповів оптимістично. Гадаю, ЄС добре впорався з цим, і «Мінськ» був основою, тому в подальшому мирному процесі його варто взяти за основу й розбудувати, а не просто міняти», - сказав Пайфер.

Він також вказав на те, що українська влада протягом останніх шести років слушно фокусувалася на Донбасі, оскільки там гинуть люди, тому «певною мірою» можна розділити питання Донбасу й Криму.

«Я бачу шлях, яким Україна може відновити суверенітет на Донбасі. Це набагато легше, ніж відновлення суверенітету в Криму. Очевидно, що Росія хоче Крим. РФ не вдавалася до анексії Донбасу, це питання важливо зрозуміти через розрахунок Кремлем своїх зисків та витрат. Переконаний, що Кремль використовує Донбас як механізм дестабілізації Києва, щоб відволікти його увагу від реальних проблем та реформ, на яких Україна має зосереджуватися», - сказав колишній посол.

Він також вказав на те, що нині варто шукати механізм, аби у Кремля було більше втрат, оскільки Путін перебуває зараз в незручному становищі.

«Повернімося до січня. У Путіна були великі плани на весну: зміна конституції, референдум на підтримку цього, відкриття можливостей бути президентом до 2036 року, великий парад 9 травня. Зараз усього цього немає. Економіка за даним МВФ скоротилася на 6%, ціна на нафту 21 долар за барель», - сказав Пайфер.

Він прогнозує, що попри досягнуті домовленості РФ із Саудівською Аравією, на початку травня буде перевидобуток нафти, а ситуація з економікою РФ ставатиме дедалі важчою. «Збільшення втрат в економіці може допомогти змінити хід думок в Москві. Щодо Криму - це триваліша проблема. Продовження невизнання незаконної анексії РФ Криму повинно бути частиною політики США та Заходу та санкції проти російського захопення Криму», - підсумував він.

Зустріч трьох колишніх послів США в Україні - Джона Гербста, Стівена Пайфера, Вільяма Тейлора та спецпредставника уряду США Курта Волкера відбулася на онлайн-майданчику Київського Безпекового Форуму.

Фото: Фото: openukraine.org