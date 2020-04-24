Експосол США в Україні розповів про можливий формат «Норманді+»

Колишній посол США в Україні (2006-2009 рр.) і тимчасово повірений у справах США в Україні у 2019-2020 роках Вільям Тейлор вважає, що нормандський формат може бути розширений за рахунок долучення Вашингтона.

Таку думку він висловив у п'ятницю під час онлайн-дискусії на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Може бути «Нормандія+». І ми зазначали, що Сполучені Штати можуть долучитися до цього процесу», - зазначив дипломат.

Він додав, що президенти США та РФ Дональд Трамп і Володимир Путін мають канали спілкування, і це може бути корисним.

Тейлор також вважає «формулу Штайнмаєра» поганою ідеєю. За його словами, необхідно якомога швидше домогтися виходу росіян із Донбасу.

«Путін знає, як припинити санкції. Знає, як покращити своє становище у нові часи і за нових обставин. А це означає – відступити з Донбасу. Це речі, які він мусить визнати і визнає», - переконаний дипломат.

Експосол США в Україні також висловив думку, що Мінський процес не досягнув своєї мети. «Це старі домовленості. Їх можна брати за основу. Ми можемо виходити й за рамки «Мінська», пробувати щось інше. Коли я кажу «ми», то маю на увазі міжнародну спільноту», - заявив американський дипломат.

За його словами, хоч у межах Мінського процесу міжнародні миротворчі сили не передбачені, проте й не суперечать йому.