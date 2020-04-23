Глава МЗС Італії подякував українським медикам за допомогу

Очільник МЗС Італії Луіджі Ді Майо подякував медикам з різних країн, в тому числі з України, за допомогу в лікуванні корона вірусної хвороби.

Про це у Twitter повідомив глава МВС України Арсен Аваков, перепостивши допис міністра закордонних справ Італії.

"Дякую" українською в тому числі каже у своєму пості Луіджі Ді Майо, міністр МЗС Італії, звертаючись до наших медиків, які поряд з колегами з 11 інших країн стояли поруч з італійськими лікарями у найкритичніший період епідемії на Апеннінах", - написав Аваков.

Як зазначив український міністр, глава МЗС Італії наголосив наступне: "Ми ніколи не забудемо цю вашу допомогу".

Як повідомлялося, 4 квітня 20 українських медиків полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 20 квітня заявив, що українські медики залишаться в Італії до 25 квітня.