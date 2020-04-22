Російська "коронавірусна" допомога Італії була PR-акцією – Карл фон Габсбург

Росія майстерно використовує дезінформацію, прикладом чого є надсилання допомоги ураженій коронавірусом Італії, що виявилося лише піар-акцією.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив глава Дому Габсбургів, президент Пан'європейського руху Австрії Карл Габсбург-Лотаринзький, коментуючи операцію з надання Росією допомоги Італії.

"З Росії з любов'ю" – такий напис містився на російських вантажівках, які проїхали через пів Італії. Росія – майстер дезінформації. І цей приклад чудово показує, як дезінформація діє", - сказав він.

За його словами, Євросоюз ще на початку лютого запропонував загальний підхід реагування на "коронакризу", однак держави-члени "вважали, що у них все під контролем".

"Пізніше вірус розпочав свій тріумфальний марш, і раптом усі країни помітили, що бракує засобів захисту. Звичайно, ЄС не міг надсилати допомогу. У нього немає компетенції в сфері охорони здоров'я, а скоординований підхід був відхилений національними державами", - заявив президент Пан'європейського руху Австрії.

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У цій ситуації, наголосив він, Росія відправила до Італії свій військовий підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. "І це виглядало набагато більш по-бойовому, ніж захисні маски в лікарнях. Однак – це підрозділ, який створений для поля бою, а не для пандемії. Зображення з вантажівками та повідомлення про те, що Росія допомагає Італії, транслюють усі ЗМІ. А потім повільно починають лунати голоси про те, що Росія нічого такого не надала, що було б корисним. Але піар-акцію Москви вже проведено", - заявив Карл фон Габсбург.

Він вказав на те, що Москва не зацікавлена в об’єднаній Європі: "Об'єднана Європа стоїть на заваді політиці сили Росії, яка полягає у внесенні розколу між політичнии союзниками і, таким чином, ослабленні їхньої політики".