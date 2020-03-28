Психологічні операції та дезінформаційна кампанія в Італії на тлі кризи

Що насправді робили в Італії російські військові, які приїхали допомагати впоратися з епідемією коронавірусу

Укрінформ пропонує власний переклад статті Інституту вивчення глобальних загроз та демократій, в якому викриваються інформаційні операції РФ в Італії та ставиться під сумнів щирість російської допомоги.

Група російських військових прибула до Італії точно у той момент, коли у соціальних мережах розпочалася активна кампанія із закликами до виходу країни з ЄС.

Відповідні повідомлення розкручуються у Твіттері з належним гештегом групою акаунтів, створених у лютому-березні. Є причини вважати, що виникли вони поза межами Італії.

Яскравий приклад - нещодавня дезінформаційна кампанія з очевидною участю Росії, під час якої Польща, а згодом разом Польща й Україна, були обвинувачені у закритті авіаційного простору для російського військового вантажного літака, на борту якого знаходилася допомога та фахівці, що прямував до Італії. Утім, швидкий аналіз повітряних коридорів показує, що найкоротший шлях із авіабази поблизу Москви до аеропорту Pratica di Mare в Італії проходить через Білорусь, а не Україну. Тому остання була згадана у контексті, що псує репутацію, винятково через свій тривалий конфлікт із Росією.

Твіттер повідомлення із гештегом ITALEXIT

Були зафіксовані факти поширення оманливої інформації італійськими акаунтами, що раніше використовувалися у пропагандистських матеріалах, створених міністерством оборони Росії. Важливо зазначити, що станом на 26 березня, тобто через три дні після оприлюднення російського відео, твіт із посиланням на матеріал було видалено.

Пропагандистський твіт (нині видалений), продемонстрований російським телеканалом “Звєзда”

Значна частина акаунтів, залучених до поширення російської точки зору, також беруть участь у просуванні антимігрантських повідомлень та виступів на підтримку Матео Салвіні. Вірогідно, кампанія за вихід Італії з ЄС була організована та підтримувана партією “Lega Nord” та не пов’язана з Кремлем. Тим не менш, той факт, що деякі акаунти брали участь у зусиллях з дезінформації, направлених проти Польщі й на підтримку Росії, може свідчити про:

Дезінформація поширена тим само акаунтом, що долучився до російської пропагади телеканалом “Звєзда”. Маршрут не проходить простором 9 держав членів ЄС

підтримку та просування Росією лідера “Lega Nord” та

угоду з італійськими ультраправими щодо взаємної підтримки та просування інтересів.

Через матеріальний та фінансовий розрив між багатими й бідними, а також регіональні відмінності у достатку домогосподарств, серед населення Італії традиційно переважають лівацькі погляди. Таким чином, антибрюссельські настрої, переважно, відповідають ідеологічним уподобанням італійців. Однак, такі настрої нині швидко посилюються, послуговуючись створеними у Росії наративами. Приміром, на противагу бурхливим дебатам щодо політики ЄС, Італія була досить лояльною до НАТО, у той час як антинатівські повідомлення в італійському сегменті соціальних мереж мали російське походження. Сама поява такого наративу пов’язана із військовими навчаннями “Захисник Європи 20” та прибуттям для участі у них американських підрозділів. Це свідчить, що в Італії триває керована ззовні інформаційна військова операція.

Російські інформаційні ресурси, пов’язані із Службою зовнішньої розвідки Росії та військовою розвідкою, нині спільно намагаються придушити поширення статті італійським виданням “La Stampa”, в якій журналісти стверджують, що близько 80% вантажу, доставленого з Росії, є фактично непридатним для боротьби із коронавірусом.

Головним завданням російської інформаційної кампанії є переконання громадськості у неспроможності держав ЄС надати підтримку Італії (повідомлення про німецьку допомогу блокуються або ігноруються), а також зображення Росії як єдиної держави, яка допомагає Італії. Водночас, Китай не залишатиметься осторонь, спостерігаючи за розгортанням такої кампанії, оскільки Пекін також зацікавлений у посиленні присутності в Італії після завершення пандемії.

Російська кампанія має два етапи. На другому очікується порушення питання зняття із Росії санкцій, а також швидкого зближення із Кремлем.

Повідомлення про зняття санкцій із Росії у пропагандистському твіті (російський телеканал “Звєзда”, 04:29)

Москва насправді не має наміру домогтися негайного виходу Італії з ЄС. Увага приділяється дестабілізації європейських інституцій та формуванню громадської думки. Це є складовою довгострокової стратегічної мети, але на даному етапі, більш вірогідно, є питанням об’єднання зусиль із політичними союзниками Кремля в Італії.

Переглядаючи перелік тих, хто прибув до Італії у складі російської військової місії, стає очевидно, що до складу команди входять журналісти, візажисти, фахівці зі сценічного світла та абсолютно не пов’язані із медициною особи. Деякі військовослужбовці також не пов’язані із медиками чи підрозділами хімічного захисту, вірогідно, представляючи російські Сили спеціальних операцій.

Частина команди, яка, певно, представляє Сили спеціальних операцій РФ.

Після приземлення у Pratica di Mare, конвой російської військової техніки подолав 600 км до Бергамо. Посадка російського літака в аеропорту Ломбардії зберегла б час та кошти, як на пальному для конвою, так і на авіаційному пальному для дев’яти вантажних літаків. Таким чином, переїзд російського угрупування країною видається пропагандистською операцією або навіть військовим навчанням для відпрацювання приземлення передової групи з її подальшим висуванням до визначеного розташування.

Олександр Сладков, російський воєнний журналіст, пов’язаний із військовою розвідкою, заявив, що місія була “гуманітарною сокирою у груди НАТО”. Він відзначив, що операція співставна за масштабом із проривом російських десантників у Косові (аеропорт Слатіна) в 1999 році на підтримку косівських сербів. Кореспондент телеканалу “Звєзда”, який належить Міноборони РФ, назвав команду, що прибула, “російським угрупуванням в Італії”.

Серед інших у складі російської військової місії перебуває генерал Сергій Кікот, який у 2019 році вигороджував Асада в Гаазі, стверджуючи, що він ніколи не використовував хімічну зброю у сирійському місті Дума.

Генерал Сергій Кікот

До складу групи входять також підполковник Олександр Юманов, полковник Олексій Смірнов, підполковник Геннадій Єремін та підполковник В’ячеслав Куліш.

Ці офіцери брали участь у проєкті, пов’язаному із вірусом Еболи, що втілювався 48-м Центральним науково-дослідницьким інститутом Міноборони РФ й державним підприємством “Вектор”, яке в радянські часи брало участь у розробці біологічної зброї. Важливо наголосити, що незважаючи на значну роботу із вірусом Еболи, росіяни так і не змогли створити ефективну вакцину, яку б затвердили у США та ЄС. У 2018-му “Вектор” та 48-ий дослідницький інститут, що працює під егідою Міноборони РФ, були обвинувачені у намаганні створити новий, високовірулентний воєнний вірус геморагічної лихоманки. Також варто відзначити, що цих офіцерів представили італійській стороні як службовців Військово-медичної академії у Кірові, хоча насправді вони працюють на 48-й Центральний науково-дослідний інститут, що спеціалізується на біологічній зброї.

Скріншот із випуску новин телеканала “Звєзда”.

Певно, головним завданням росіян є збір біологічного матеріалу громадян Італії, заражених COVID-19, а також вивчення перебігу хвороби та засобів, які вживає Італія, для застосування їх у Росії.

За оцінками експертів, існує висока вірогідність того, що в Росії трапиться спалах епідемії коронавірусу, подібно до італійського сценарію. Доступні дані свідчать, що російська влада обговорює можливість запровадження комендантської години в Москві. Водночас, влада міста стверджує, що примус до дотримання умов такого карантину буде неможливим, посилаючись на погану інфраструктуру. Таким чином, росіяни можуть також збирати інформацію в Італії для того, аби виробити стратегію протидії вірусу, коли він набере темпу всередині їх країни.

Скіншот із російського Телеграм каналу, який показує прогноз перебігу COVID-19 у Росії у відповідності до італійського сценарію. Правдивість інформації не підтверджено.

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Джерело: IGTDS

Перше фото з сайту igtds.org