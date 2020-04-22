В Італії за добу одужала рекордна кількість людей – майже 3000

Протягом останньої доби в Італії визнали такими, що вилікувалися від коронавірусної хвороби, 2943 людини – найбільше від початку епідемії.

Про це свідчить статистика Управління цивільного захисту Італії.

За останніми даними, в Італії з початку епідемії щонайменше 187 327 осіб заразилися коронавірусм, при цьому 3 370 випадків зареєстровано за останнб добу (попередньої доби було 2729).

Від коронавірусної хвороби у країні померло загало 25 085 людей, з них 437 за останню добу.

З початку епідемії 54 543 особи були виписані з італійських лікарень.

Італія є третьою найбільш ураженою COVID-19 країною світу - після США та Іспанії.

За даними Worldometers, станом на вечір 22 квітня у світі зафіксовано 2 594 835 випадків COVID-19, з них 181 170 летальних, одужало 710 695 осіб.

фото: АА