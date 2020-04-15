Кабмін схвалив проєкт доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики

Кабмін схвалив проєкт Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики в 2019 році, презентований головою НАЗК Олександром Новіковим.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Кабінет міністрів України схвалив проєкт Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики. Після необхідних доопрацювань доповідь буде направлено до парламенту для публікації на сайті Верховної Ради, як це передбачено законом "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така доповідь готується НАЗК щорічно для оцінки антикорупційних заходів в Україні, встановлення основних проблем у реалізації антикорупційної політики та надання державним органам рекомендацій щодо необхідних дій для вдосконалення антикорупційної діяльності.

"Національна доповідь, яку ми презентуємо сьогодні, – це перший крок до ширшого заходу. А саме: ухвалення Антикорупційної стратегії на 2020-2023 роки, що, по суті, є центральною рекомендацією представленого документа", - зазначив голова НАЗК Новіков.

Він додав, що розробка НАЗК та ухвалення Верховною Радою Антикорупційної стратегії дозволить забезпечити системність антикорупційних заходів в Україні та допоможе забезпечити їх детальнішу оцінку.

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В уряді зауважують, що цього року Національна доповідь вперше орієнтована не на збір актуальної статистики за попередній рік, а на представлення змістовної інформації про проблеми та перспективи державної антикорупційної політики України.

Також повідомляється, що структура доповіді відповідає усталеним міжнародним практикам і складається з розділів: "Антикорупційна політика, "Запобігання корупції" та "Протидія корупції".

Крім того, зазначається, що під час підготовки Національної доповіді за 2020 рік НАЗК планує продовжити вдосконалення структури доповіді та процесу її підготовки. З цією метою в 2020 році НАЗК проведе ґрунтовний аналіз усіх проектів Національної доповіді, які готувалися у 2016-2020 роках, та вивчить зауваження і пропозиції експертного середовища та зацікавлених державних органів до цих документів.