НАЗК спростило вимоги до заповнення декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції спростило вимоги до заповнення полів форми декларації.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Національне агентство спростило вимоги до заповнення полів форми декларації. Це рішення дозволило усунути низку проблем, які виникли з початку кампанії 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначили, що зміни до полів, зокрема, дозволили коректно задекларувати транспортні засоби, які набуті за спадщиною або придбані за грошові одиниці, які вийшли з обігу.

Так, у розділі "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації у полі "Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн" додано відмітку "Не застосовується".

Крім того, спрощено зазначення місця роботи або проходження служби та займаної посади суб’єктом декларування. Зокрема, у полях "Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби)" та "Займана посада (або посада, на яку претендуєте)" дозволено зазначати лапки та дужки.

"У суб’єктів декларування з’явилася можливість зазначити коректно інформацію про члена сім’ї, який не зареєстрований. У блоці зареєстроване місце проживання тепер можна обрати "Не зареєстрований", - додали у НАЗК.

Уточнюється, що коректно зазначити адресу земділянки без поштового індексу та назви вулиці можна, якщо у полі "Загальна площа (м2)" обрати відмітку "Не відомо".

Також у полі "Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн" додано відмітку "Не застосовується", а у полях "Поштовий індекс" та "Назва" вулиці додано відмітку "Не відомо". Водночас вказані позначки необхідно обирати лише у разі, коли земельній ділянці не присвоєно відповідний кадастровий номер або адресу, уточнили у НАЗК.