НАЗК запустило гарячу лінію для суб'єктів декларування

У Національному агентстві з питань запобігання корупції відкрили багатоканальну гарячу лінію для суб'єктів декларування.

Про це інформує НАЗК.

"2 березня в Національному агентстві з питань запобігання корупції почала працювати багатоканальна "гаряча лінія", за якою надаються відповіді на питання щодо заповнення декларацій та роботи з реєстром декларацій: +38(044)200-06-94", - йдеться у повідомленні.

Суб’єкти декларування можуть отримати консультацію від фахівців НАЗК від понеділка до п’ятниці - з 8:00 до 18:00 без перерви.

У НАЗК зазначають, що сервіс надання консультацій працює цілодобово - в автоматичному режимі можна отримати відповіді на найпоширеніші запитання, які виникли у суб’єктів декларування з початку кампанії подання щорічних декларацій.

Окрім цього, на офіційному сайті НАЗК для суб’єктів декларування передбачена можливість подати своє запитання в електронній формі або за адресою: support@nazk.gov.ua.

В Нацагентстві також нагадують, що інформація стосовно заповнення декларацій на постійній основі розміщується в публічному Telegram-каналі НАЗК та на офіційній сторінці у Facebook.