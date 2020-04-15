МЗС вимагає від Росії допуску на окуповані території спостерігачів та лікарів

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації як держави-окупанта забезпечити захист життя та здоров’я населення тимчасово окупованих територій України в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомляє пресслужба МЗС, відповідну ноту з вимогами до РФ як держави-окупанта було направлено російській стороні.

“Триваюча збройна агресія з боку Російської Федерації унеможливлює безпосереднє надання українською стороною допомоги населенню тимчасово окупованих територій... Вчергове наголошуємо на зобов’язанні Російської Федерації як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя та здоров’я населення цих територій. Вимагаємо від Російської Федерації регулярно надавати вичерпну інформацію щодо ситуації із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на тимчасово окупованих нею українських територіях, а також щодо заходів із надання допомоги населенню цих територій у зв’язку з пандемією”, - заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС також закликали РФ забезпечити у повному обсязі право на життя та доступ до медичного забезпечення незаконно ув’язнених громадян України, надати безперешкодний та безпечний доступ представників міжнародних моніторингових місій та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також лікарів до населення тимчасово окупованих територій з метою проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування, а також надання гуманітарної допомоги.

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Окрім того, у зовнішньополітичному відомстві звернулися до міжнародної спільноту із закликом сприяти розблокуванню Росією доступу до тимчасово окупованих територій України для надання такої допомоги.