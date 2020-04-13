Разумков не знає, чи всі депутати погодяться урізати собі зарплати

Разумков не знає, чи всі депутати погодяться урізати собі зарплати

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає можливим зменшення заробітної плати народним депутатам та витрат на утримання депутатського корпусу для перерахування цих коштів на боротьбу з коронавірусом.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "НАШ", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені важко зараз відповісти за всіх народних депутатів, як показала практика, не всі будуть готові відмовлятися (від зарплати - ред.), тому що раніше була ініціатива перераховувати так звані "депутатські" до спеціального фонду, але не всі фракції підтримали ці ініціативи. Наприклад, я вважаю, що це можливо, я не знаю, наскільки зменшити, але серйозно зменшити заробітні плати і утримання депутатського корпусу - мені здається, що це можливо", - сказав Разумков.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

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