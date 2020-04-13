Разумков підписав закони, ухвалені на позачерговій Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков невідкладно підписав закони, ухвалені на позачерговому засіданні парламенту 13 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповідно до вимог Конституції невідкладно підписав ухвалені на позачерговому засіданні Парламенту 13 квітня закони України (відповідні законопроєкти зареєстровані за №№ 3320, 2339 та 1049). Зокрема, це необхідні зміни, що спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, посилення відповідальності за умисні підпали та підтримка пропозицій Президента України до законопроєкту № 1049", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці закони вже направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада провела позачергове засідання, на якому ухвалила зміни до державного бюджету, а також низку законів.