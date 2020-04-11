Допомога Албанії на 10 мільйонів: бюджетний комітет хоче роз'яснень від Кабміну

Про це повідомив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», член комітету Верховної Ради з питань бюджету Олексій Гончаренко в Telegram.

«Ну і щодо допомоги Албанії на 10 млн грн. Бюджетний комітет прийняв рішення про відправку запиту на Кабмін, щоб почути роз'яснення: чому і на що були відправлені 10 млн грн гуманітарної допомоги Албанії?», - розповів Гончаренко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів виділив 10 млн грн для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія на виконання указу Президента України від 31 січня 2020 року № 32.

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Відповідне розпорядження № 390-р від 8 квітня опубліковано на Урядовому порталі.

Президент Володимир Зеленський 31 січня постановив надати гуманітарну допомогу Республіці Албанія у зв'язку з землетрусом.