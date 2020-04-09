Волкер пояснив, як голосування "банківського" закону вплине на майбутнє України

Голосування ВР так званого "антиколомойського" закону стане ключовим моментом, який визначить майбутнє України – під владою олігархів чи у реформованому за європейськими стандартами цивілізованому середовищі з підтримкою Заходу.

Про це колишній спецпредставник США в переговорах щодо України Курт Волкер написав у розгорнутій статті, опублікованій на сайті Центру аналізу європейської політики (CEPA).

"Український парламент постане перед моментом істини, коли збереться (для голосування законопроекту щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності – ред.).... В той час як новий коронавірус все більше впливає на країну, Рада повинна нарешті прийняти банківське законодавство, необхідне для отримання $8 млрд фінансування від МВФ, а також ще $1,5 млрд з інших джерел", - наголосив Волкер.

У цьому зв'язку експерт закликав Україну раз і на завжди на законодавчому рівні не допустити повернення націоналізованого ПриватБанку колишнім власникам або виплати їм будь-яких компенсацій.

"Українські платники податків одного разу вже сплатили гроші, компенсувавши нестачу в банку після того, як колишні власники вивели мільярдів доларів. Ні українські платники податків, ні міжнародні фінансові установи, що стоять за ними, не повинні платити більше", - підкреслив експерт.

Волкер нагадав, що Україна впродовж минулих років суттєво покращила своє фінансове становище, продовжила структурні реформи, зміцнила власний імідж в очах іноземних інвесторів та заклала основу для стрімкого зростання. "Україна вперше з часів незалежності 1991 року почала випереджати глобальні ринки", - зауважив він.

Водночас, за словами дипломата, заміна молодої команди реформаторів новими обличчями, які асоціюються з олігархами, "шокувала ринки".

"Заміна генпрокурора, який заслужив широку повагу завдяки боротьбі з корупцією, додала стурбованості. Результатом цього стало різке зростання видатків на запозичення, а над економікою країни почали сходитися темні хмари. І раптом, у момент, коли світові ринки почали падіння через коронавірус, економіка України стала падати ще швидше", - зауважив Волкер.

Та попри це, за його словами, МВФ, Світовий банк та ЄС готові допомогти Україні здолати кризу.

"МВФ збільшив пакет з $5 млрд до $8 млрд, Світовий банк пропонує $1 млрд, а ЄС - іще $500 млн. Щонайменше $2 млрд буде швидко виплачено МВФ, що дозволить майже негайно виділити кошти для боротьби з коронавірусом. Без такої фінансової підтримки – а також без визнання МВФ належного виконання умов його програми - фінансове становище України почне падати швидше, ніж сьогодні", - підкреслив Волкер.

Для забезпечення цієї фінансової підтримки Рада повинна затвердити банківське законодавство, наголосив колишній спецпредставник США.

"Забезпечення пакету МВФ та іншого фінансування також має важливе значення в умовах тривалої російської агресії. Росія розглядає слабку Україну без міжнародної підтримки як просту мішень для подальшого військового, політичного та психологічного тиску", - наголосив Волкер.

А сильна Україна, у якій відбувається стале економічне зростання, яка орієнтована на ЄС та НАТО та має потужну підтримку союзників, буде Росії не по зубах.

"Земельна реформа та банківське законодавство не є кінцевими пунктами, це лише кроки на довгому шляху, який обіцяв подолати Президент Зеленський під час передвиборчої кампанії", - вказує колишній спецпредставник США.

Він додав, що Україна й надалі потребує незалежної, кваліфікованої судової влади, неупереджених Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань. Так само як і антимонопольного законодавства та механізму регулювання ролі олігархів, а також відкриття економіки для конкуренції й іноземних інвестицій.

"Отже, голосування Ради – це насправді момент істини. Будемо сподіватися, що нарешті воно зацементує обраний Україною шлях у майбутнє", - підсумував Волкер.