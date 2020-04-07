Разумков: Правки до "банківського" законопроєкту – затягування часу

Кількість правок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" спрямована не на те, щоб зробити закон кращим, а лише на затягування часу.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні, поки що зарано говорити, як саме він буде розглядатися у Верховній Раді України. По-перше, я вважаю, що така кількість правок не спрямована на те, щоб зробити закон кращим, а більше направлено на те, щоб затягнути цей процес. На жаль, я вимушений про це говорити і це констатувати", - заявив Разумков.

Він також зазначив, що найближчим часом відбудеться засідання профільного комітету.

"Вони повинні звести в таблицю ці правки, підготувати цю таблицю для розгляду у Верховній Раді України, а вже коли і як ми будемо розглядати це питання, я думаю, ми трошки пізніше зможемо повернутися до відповіді на це запитання", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Передбачається, що закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення законопроєкту про ринок землі.

Станом на 7 квітня до "банківського" законопроєкту під час його підготовки до другого читання було внесено понад 16 тисяч поправок.