Поляков пояснив, навіщо вніс 6 тисяч «банківських» поправок

Позафракційний народний депутат Антон Поляков, який вніс понад 6 тисяч поправок до «банківського» законопроєкту, заявляє, що його зауваження до документа спрямовані на захист банківської системи від можливого свавілля топ-чиновників.

Про це Поляков написав у своєму Telegram-каналі.

«Зараз починається масова істерія навколо того, хто і скільки подав поправок до так званого «антиколомойського закону» (законопроєкт №2571-д). Не знаю, скільки їх буде в підсумку, але моїх там 6033. І всі правки спрямовані на те, щоб захистити українську банківську систему від можливого свавілля топ-чиновників», - заявив Поляков.

На думку депутата, в ухваленій в першому читанні редакції законопроєкту №2571-д прописані норми, "які відкидають Україну до рівня так званих «бананових республік».

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Передбачається, що закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їх попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення законопроєкту про ринок землі.

До другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) внесено понад 16 тисяч поправок.