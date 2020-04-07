Комітет ВР може взятися за "банківські" поправки в середу-четвер – депутат

Розгляд поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д), яких внесено понад 16 тисяч, Комітет може розпочати в середу або четвер.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Наразі у нас зведено менш ніж 5 тисяч із 16 тисяч правок. Тобто зараз працює секретаріат в авральному порядку, щоб звести ці правки. На це потрібен час. Тому ми прогнозуємо, що якщо буде комітет, то він буде в середу або навіть в четвер для того, щоб розглянути ці правки", - сказав Железняк.

Депутат прогнозує, що поправки будуть групуватися.

"І, напевно, ці правки будуть групуватися якось групами згідно зі 119 статті Регламенту для того, щоб не витрачати час на розгляд кожної правки, а щоб пройти швидко текст. Тому поки що прогноз – середа-четвер", - зазначив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення законопроєкту про ринок землі.

Наразі до законопроєкту внесено понад 16 тисяч поправок. За інформацією Железняка, позафракційний Антон Поляков подав 6033 поправки, Віктор Бондар (депутатська група "За майбутнє") – 1911, Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1781, Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1689, Олег Дунда ("Слуга народу") – 1656, Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1463, Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1199.