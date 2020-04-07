До “банківського” законопроєкту внесли рекордну кількість правок - понад 16 тисяч

До другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) внесено понад 16 тисяч поправок.

Про це повідомив заступник голови фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Facebook.

"І так, після 22:00 потенціал по поправках зник і більше їх не надходило. Тому.... фінальна цифра і абсолютний рекорд українського парламенту отримує закон про банки і 16000+ правок до нього!!!!", - написав Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Передбачається, що закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення законопроєкту про ринок землі.