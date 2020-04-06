У "Слузі народу" не виключають, що опозиція оскаржуватиме "земельний" закон у КС

Перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що опозиція оскаржуватиме закон про ринок землі у Конституційному Суді.

Таку думку політик висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Можливо, але питання: чи буде у противників закону 45 підписів для цього. Втім, голосів "Батьківщини" і ОПЗЖ може вистачити", - сказав Корнієнко.

При цьому він наголосив, що порівняно із "земельним" законом протидія ухваленому в першому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" була "в рази м'якше".

"Противники цього закону (про ринок землі - ред.) концентруються на медійному та юридичному напрямках. Наприклад, Юлія Тимошенко послідовно розкриває тему, яким чином він порушує Конституцію", - уточнив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон №2178-10"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Законом передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.