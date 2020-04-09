У комітеті ВР виявили поправки-клони до «банківського» законопроєкту

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голос») виявив схожі поправки від народних депутатів до «банківського» законопроєкту.

Про це він повідомив у Facebook.

«Як перший заступник голови Комітету звернувся до Секретаріату з проханням надати мені правки колег до законопроєкту 2571-д (закон про банки). Хочу заздалегідь вивчити позицію і підготуватися до розгляду у другому читанні. І тут випадково звернув увагу на те, наскільки схоже оформлення правок не тільки у різних колег, навіть із різних фракцій, які подали найбільшу кількість правок. Я, звичайно, вірю в те, що може бути такий збіг, але так щоб і оформлення (воно не регламентується), і шрифти, і структура викладення... магія синхронізації, не інакше!» – зазначив Железняк.

На доказ своїй слів депутат виклав фотокопії сторінок із поправками від інших парламентарів. «Для відкритості нашої роботи викладаю п’ять пакетів правок (Поляков; Бондар; Демченко; Чорний; Дунда) за цим посиланням, думаю у всіх бажаючих буде можливість їх проаналізувати самостійно», – зауважив він.

Разом з тим Железняк підкреслив, що взагалі більшість правок мають суто технічний характер. «Поки найкласніша правка: замінити довгу назву на просту – закон України "Антиколомойський". Особисто буду голосувати за цю правку "За"», – додав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тис. поправок.