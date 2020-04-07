Раді хочуть запропонувати "турборежим" для правок у законопроєкти - по 30 секунд на кожну

Народний депутат із фракції партії "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв планує 7 квітня зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до регламенту ВР щодо скорочення часу розгляду поправок у разі, якщо їхня кількість перевищу тисячу.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"16000 поправок? Ок. Подам сьогодні законопроєкт про зміни до регламенту: якщо в законопроєкті понад 1000 поправок, то обговорення поправки скорочується до 30 секунд; якщо понад 3000 – голосування здійснюється без обговорення", – зазначив Ар’єв.

При цьому однакові за змістом поправки, подані різними народними депутатами, Ар’єв пропонує об’єднувати, обговорювати й голосувати як за одну поправку.

"Це дозволить скоротити час розгляду поправок мінімум в 5 разів. Заодно подивимось, чи "Слуги народу" хочуть справді прийняти "банківський" закон і розблокувати життєво необхідну співпрацю з МВФ. Коли так, вони мають підтримати цю пропозицію", – пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 квітня до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) внесено понад 16 тисяч поправок під час його підготовки до другого читання.