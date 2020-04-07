Раді хочуть запропонувати "турборежим" для правок у законопроєкти - по 30 секунд на кожну
Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"16000 поправок? Ок. Подам сьогодні законопроєкт про зміни до регламенту: якщо в законопроєкті понад 1000 поправок, то обговорення поправки скорочується до 30 секунд; якщо понад 3000 – голосування здійснюється без обговорення", – зазначив Ар’єв.
При цьому однакові за змістом поправки, подані різними народними депутатами, Ар’єв пропонує об’єднувати, обговорювати й голосувати як за одну поправку.
"Це дозволить скоротити час розгляду поправок мінімум в 5 разів. Заодно подивимось, чи "Слуги народу" хочуть справді прийняти "банківський" закон і розблокувати життєво необхідну співпрацю з МВФ. Коли так, вони мають підтримати цю пропозицію", – пояснив він.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 квітня до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) внесено понад 16 тисяч поправок під час його підготовки до другого читання.