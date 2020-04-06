Підписаний 11 березня у Мінську протокол не легітимізує ОРДЛО - Зеленський

Підписаний за результатами засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня 2020 року протокол є робочим документом, який має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків, у тому числі не легітимізує суб’єктність ОРДЛО.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у відповідь на електронну петицію № 22/088960-еп з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.

"За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ - Протокол, який носить декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження Президентом України на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством", - йдеться у відповіді Зеленського.

Він зазначив, що склад ТКГ чітко визначений у преамбулах Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Володимира Путіна від 5 вересня 2014 року, та Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану президентів України та Росії від 19 вересня 2014 року.

"Запрошені з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах, у тому числі до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі – між Україною, Росією та ОБСЄ", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що підписання Протоколу ТКГ 11 березня є частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську домовленостей. У цьому робочому документі, за словами Зеленського, було зафіксовано намір щодо створення механізму практичної організації таких консультацій.

Передбачається, що Консультативна рада має стати технічним інструментом із дорадчими функціями в рамках політичної підгрупи ТКГ для обговорення згаданих питань за участю громадян України — як вимушених переселенців, так і українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначав, що консультації з міжнародними партнерами щодо створення так званої консультативної ради при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи тривають.

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним.

Фото: president.gov.ua