Україна робить усе для виконання “паризьких домовленостей” на відміну від іншої сторони - Єрмак

Головною умовою проведення наступного саміту лідерів країн нормандського формату є виконання досягнутих у Парижі в грудні минулого року домовленостей.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-брифінгу, який транслювався на сторінці ОП у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головною умовою проведення саміту лідерів нормандського формату є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року в Парижі. Україна говорила і завжди робить усе, щоб це виконати. Але, на жаль, не все залежить від нас, тому що є питання, у яких ми зі свого боку зробили все, але, на жаль, інша сторона не так дотримується тих зобов'язань, які були досягнуті в Парижі", - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що насамперед вимогою є припинення вогню, який, за його словами, триває.

"Українська сторона завжди повторює, що якщо на нас хтось нападає, якщо хтось стріляє по наших бійцях, по нашій армії, наша армія готова і дає кожного разу відсіч цим спробам", - наголосив керівник ОП.

Водночас він додав, що це "не зупиняє і не зупинить наше прагнення до миру" і до виконання домовленостей, зокрема Мінських.

Єрмак також висловив переконання, що "Мінськ" наразі є єдиною платформою для продовження перемовин.