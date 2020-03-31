Обмін полоненими ускладнює пандемія коронавірусу - Єрмак

Розв'язання питань щодо повернення на Батьківщину осіб, що підлягають процедурі обміну, поки ускладнене у зв'язку із пандемією COVID-19.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу під час онлайн-брифінгу на Facebook-сторінці ОП.

«Цей процес продовжується, він ускладнений ситуацією із пандемією (коронавірісу - ред), тому сьогодні фіналізуються списки, вони оновлюються. Ви знаєте, що ми мали деякі складнощі щодо цього, тому що не були допущені представники Червоного хреста, але ми ще отримали підтвердження від учасників тристоронньої контактної групи. Була розмова Президента із керівником Червоного хреста щодо негайного відправлення на ту територію представників Червоного хреста. Це нам допоможе удосконалити списки усіх людей, які там знаходяться. Ця робота продовжується і я дуже сподіваюся, що ще може тиждень, а може два тижні і ми почнемо проводити ці обміни», - сказав Єрмак.

Він вкотре наголосив на тому, що питання обміну для Президента, всієї його команди, для команди, яка працює у Мінську та команди, яка працює у нормандському форматі, є одним з основних.

Єрмак запевнив, що особисто контролює усі процеси, пов'язані з обміном, та доповідає главі держави.