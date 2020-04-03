Кулеба: У практиці Мінська немає жодного прямого "діалогу Києва та Донбасу"

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що у сформованій практиці консультацій у Мінську в рамках роботи Тристоронньої контактної групи немає ніякого прямого «діалогу Києва та Донбасу».

Про це Кулеба написав у Facebook.

«Не існує у сформованій практиці консультацій в Мінську жодного прямого «діалогу Києва та Донбасу», від якого будь-хто, включаючи Берлін і Париж, «можуть відхилитися у виконанні». Є лише абсолютно прозорі домовленості в рамках єдиного Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, в яку входять Україна (захищається), ОБСЄ (посередник) і Російська Федерація (напала). Дипломатично закликаю російських колег дотримуватися виключно наявної наразі практики і використовувати мову Мінських угод», - наголосив міністр.

Він указав, що зроблені 2 і 3 квітня упереджені та тенденційні коментарі російських офіційних осіб, у тому числі МЗС, мають на меті здійснення певного тиску на Німеччину і Францію як учасників «нормандського формату». Крім цього, за його словами, ці коментарі містять суттєві неточності, що спотворюють узгоджений статус-кво і відверто неправдиві пасажі на адресу України.

Кулеба також заперечив погіршення ситуації з правами людини в Україні.

«Натомість наші іноземні партнери та російські дипломати прекрасно знають, що такі порушення чітко зафіксовані представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово непідконтрольних (окупованих) територіях в Донецькій і Луганській областях України», - зауважив очільник МЗС.

Міністр констатував, що глобальні події, безпосередньо пов'язані з поширенням коронавірусу та суворими обмежувальними заходами в різних країнах істотно впливають на інтенсивність роботи Тристоронньої контактної групи і в цілому на переговори. Однак у цьому, за його словами, немає жодних спроб політизації - а лише суворе дотримання загальноприйнятих зараз заходів безпеки та здорового глузду.

Як повідомлялося, МЗС Росії звинуватило Німеччину, Францію та Україну в зриві процесу створення консультативної ради за участю представників ОРДЛО.