Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Сирії

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Сирії

Укрінформ
Україна приєдналася до рішення Ради ЄС щодо розширення обмежувальних заходів проти Сирії, яке було прийнято 17 лютого 2020 року.

Про це свідчить інформація з декларації Високого Представника ЄС Жозепа Борреля стосовно приєднання третіх країн до санкцій ЄС проти Сирії, яка оприлюднена в понеділок на сайті Європейської Ради.

«17 лютого 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення CFSP (Спільна зовнішня та безпекова політика) 2020/212 на виконання Рішення Ради ЄС 2013/255/CFSP. Цим рішенням Рада додала 8 фізичних осіб та дві установи до переліку фізичних та юридичних осіб, установ або структур, які підпадають під обмежувальні заходи. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, члени Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Республіка Молдова і Грузія приєдналися до такого рішення», - йдеться у документі.

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Як зазначається, країни, що приєдналися до санкцій, забезпечать відповідність власної політики до цього рішення Ради ЄС

«Європейський Союз бере до уваги такі зобов’язання та вітає їх», - йдеться у заяві Високого представника ЄС.

Фото: Анадолу.

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