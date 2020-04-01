У Сирії заявили, що успішно відбили атаку ВПС Ізраїлю

Сирійцям вдалося відбити ракетну атаку Військово-повітряних сил Ізраїлю в районі міста Хомс.

Про це повідомляє сирійське державне новинне агентство SANA.

Відзначається, що засоби протиповітряної оборони (ППО) збили кілька ракет, які назвали ізраїльськими. Сама ж атака відбувалася цієї ночі.

Читайте також: У Сирії зафіксували першу смерть від коронавірусу

За інформацією агентства, ізраїльські ВПС наносили удари з повітряного простору сусіднього Лівану.

Раніше агентство повідомляло, що в провінції Ідліб на північному заході Сирії були ліквідовані близько сотні бойовиків з проіранских угруповань, які активно підтримують режим Асада.