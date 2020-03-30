У Сирії зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Сирії померла жінка, в якої виявили коронавірус.

Про це повідомляє агентство SANA.

"Жінка померла одразу, після того як її доставили в реанімацію", — йдеться в повідомленні.

Факт зараження коронавірусом лікарі встановили вже після смерті, коли були проведені аналізи.

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Ніяких подробиць про пацієнтку в сирійському МОЗ не повідомили.

Нагадаємо: загальне число заражених коронавірусом в Сирії становить 9 осіб. За добу було виявлено п'ять нових випадків.

Фото: alarabiya.net