У Сирії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Укрінформ
У Сирії померла жінка, в якої виявили коронавірус.
Про це повідомляє агентство SANA.
"Жінка померла одразу, після того як її доставили в реанімацію", — йдеться в повідомленні.
Факт зараження коронавірусом лікарі встановили вже після смерті, коли були проведені аналізи.
Ніяких подробиць про пацієнтку в сирійському МОЗ не повідомили.
Нагадаємо: загальне число заражених коронавірусом в Сирії становить 9 осіб. За добу було виявлено п'ять нових випадків.
Фото: alarabiya.net