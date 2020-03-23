Сирія повідомила про перший випадок коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я Сирії заявило про перший у країні випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє SANA.

«Міністр охорони здоров’я Сирії доктор Назар Язігі заявив, що перший випадок коронавірусу Covid-19 був зареєстрований у Сирії в особи, яка прибула з-за кордону», - йдеться в повідомленні.

Міністр підкреслив, що у цій ситуації вжито всіх необхідних заходів.

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка кількість інфікованих коронавірусом у світі становить 339 182 особи, померло 14 703 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.

Фото: АА