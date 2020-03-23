У Чорногорії та Чехії зафіксували перші смерті від Covid-19

Чорногорія офіційно підтвердила перший випадок смерті особи, інфікованої коронавірусом Covid-19.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє Інститут громадського здоров'я Чорногорії.

«У лабораторіях Інституту громадського здоров’я підтверджений Covid-19 у пацієнта З. П. 1955 року народження, який впродовж дня був госпіталізований та, на жаль, помер у Клінічному центрі Чорногорії. Померлий мав хронічну хворобу легень», - йдеться в повідомленні.

На цей час у Чорногорії зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом.

Чорногорія стала останньою країною Європи, де виявили коронавірус.

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Чеські медики також офіційно підтвердили у неділю першу смерть пацієнта, пов’язану з коронавірусом Covid-19, повідомляє Radio Praha.

«Першою жертвою (коронавірусу - ред.) став 95-річний чоловік, який мав також інші серйозні проблеми зі здоров’ям», - йдеться у повідомленні.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Чехії в неділю сягнула 1120 – лише за суботу було зафіксовано 158 нових випадків зараження. А рекорд у цій країні було побито в четвер – 205 випадків інфікування.

На цей час у Чехії госпіталізовано 74 людей, із них семеро перебувають у критичному стані. Одужали на цей момент шестеро людей.

Усього станом на ранок понеділка у світі кількість інфікованих Covid-19, включаючи й тих, хто вже одужав, становить 339 182 осіб.

Фото: AA