В Італії за добу від коронавірусу померла 651 особа

В Італії за минулу добу зареєстрували меншу кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу, ніж за попередню.

Про це заявив комісар з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Італії Анжело Борреллі, повідомляє ANSA.

"Сьогоднішня статистика менша, ніж учорашня. Я радий, що можу це підтвердити", - заявив Борреллі.

На сьогодні загальна кількість летальних випадків становить 5 476. Сьогодні - 651 смерть внаслідок коронавірусу, вчора - 793 випадки.

7 024 особи вже одужали в Італії після зараження коронавірусом.

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Щодо хворих, то їх загальна кількість наразі становить 46 638 осіб, приріст порівняно з вчорашнім становить 3 957 випадків, втім вчора такий приріст становив 4821 випадок.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на 22 березня перевищила триста тисяч людей. Зафіксовано 13 699 летальних випадків унаслідок коронавірусу та 96 006 випадків одужання пацієнтів.

Фото: ANSA