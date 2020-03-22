В Італії за добу від коронавірусу померла 651 особа
Про це заявив комісар з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Італії Анжело Борреллі, повідомляє ANSA.
"Сьогоднішня статистика менша, ніж учорашня. Я радий, що можу це підтвердити", - заявив Борреллі.
На сьогодні загальна кількість летальних випадків становить 5 476. Сьогодні - 651 смерть внаслідок коронавірусу, вчора - 793 випадки.
7 024 особи вже одужали в Італії після зараження коронавірусом.
Щодо хворих, то їх загальна кількість наразі становить 46 638 осіб, приріст порівняно з вчорашнім становить 3 957 випадків, втім вчора такий приріст становив 4821 випадок.
Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на 22 березня перевищила триста тисяч людей. Зафіксовано 13 699 летальних випадків унаслідок коронавірусу та 96 006 випадків одужання пацієнтів.
Фото: ANSA