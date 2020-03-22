Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 321 тисячу
Укрінформ
Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на 22 березня перевищила триста тисяч людей.
Про це інформує сайт Worldometers.
Згідно з даними сайту, наразі у світі зафіксовано 321 271 підтверджений випадок захворювання, 13 699 летальних випадків унаслідок коронавірусу та 96 006 випадків одужання пацієнтів.
Лідерами серед країн, постраждалих від світової пандемії за кількістю інфікованих, залишаються Китай (81 054), Італія (53 578), Іспанія (28 603), США (29 214) та Німеччина (23 974).
Фото: АА