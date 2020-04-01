Банки та бюджет: наступного тижня можлива позачергова Рада

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися наступного тижня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Наступного тижня може бути позачергове засідання – для прийняття змін до бюджету в повторному першому читанні і законопроєкту про банки в другому читанні. До того ще мають зібратись бюджетний і фінансовий комітети, щоб прийняти рішення і рекомендувати в залу. Тому маловірогідно, що засідання відбудеться в понеділок. Дати проведення позачергового засідання поки ще немає», – зазначила Кравчук.

За її словами, 6 квітня завершується час подачі поправок до законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», який Рада ухвалила 30 березня. Кількість цих поправок впливатиме на швидкість ухвалення рішення профільним комітетом, від чого залежатиме й дата скликання позачергово засідання ВР.

Також депутат додала, що на цьому засіданні депутати повинні будуть розглянути й проєкти постанови про скасування рішення щодо ухвалення закону про ринок землі. Станом на 1 квітня в парламенті їх зареєстровано вже десять. Відповідно до регламенту, без розгляду цих документів Голова ВР не може підписати закон про ринок землі та передати його на підпис Президентові. Так, у картці законопроєкту про ринок землі наразі зазначається, що він прийнятий як закон 30 березня і готується на підпис.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонувалося збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротити на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн).

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Доходи по загальному фонду - зменшити на 121,77 млрд грн, зокрема, через зменшення показників з надходжень по ряду податків: ПДФО на 18,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн, рентної плати на 22,8 млрд грн, акцизного податку на 12,4, податку на додану вартість на 67,1 млрд грн, тощо. Доходи по спеціальному фонду - зменшити на 1,17 млрд грн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 1 квітня, висловив сподівання, що Верховна Рада проголосує за зміни до держбюджету-2020 вже наступного тижня.