Корнієнко: Мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде скасовано

Незабаром депутати проголосують за скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Про це народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у ефірі програми "Свобода слова", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, на що чекала Україна, понад 10 років - мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде скасовано, можливо навіть сьогодні, можливо, після опівночі, вже на наступну добу", - заявив він.

Корнієнко уточнив, що планується ухвалити земельну реформу з пакетом правок: з липня 2021 року по січень 2024 ринок землі буде доступний лише для фізичних осіб, а також продаватимуть не більше 100 гектар в одні руки.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого в пленарному режимі розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. Однак розгляд поправок не було завершено, усього їх було понад чотири тисячі.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.