"Земельний" закон: Раді лишилося менше як 300 поправок

Народні депутати вже розглянули 3740 поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на позачерговому засіданні парламенту, яке розпочалося о 16:30 в понеділок, народні депутати продовжують розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі. Станом на 22:45 розглянуто загалом 3740 поправок із 4018. Таким чином, парламентаріям залишилося розглянути 278 поправок.

Від початку позачергового засідання в понеділок депутати «пройшли» більше як 400 поправок. Розгляд продовжується.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 30 березня на третьому за день позачерговому засіданні розглядає проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Верховна Рада ще 6 лютого в пленарному режимі розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Однак розгляд поправок не було завершено.

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект про ринок землі 13 листопада 2019 року.

Напередодні 29 березня, Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів – про гарантії неповернення банків колишнім власникам та про запуск ринку землі.

30 березня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про неповернення банків ексвласникам та продовжив розгляд «земельного» законопроєкту.