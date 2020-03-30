Шмигаль — про нових міністрів: Вимоги до кандидатів були дуже високі
Укрінформ
Призначені Верховною Радою міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов зможуть забезпечити ефективну роботу міністерств та спрямують зусилля на подолання спільної загрози.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Тelegram-каналі.
«Вимоги до кандидатів були дуже високі, по іншому в цей відповідальний час – ніяк. Розраховую, що Максим Степанов та Сергій Марченко забезпечать ефективну роботу міністерств та спрямують зусилля на подолання спільної загрози», - написав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, Верховній Раді з другої спроби вдалося підтримати кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я. Перед цим парламент призначив Марченка на посаду міністра фінансів.