Марченко і Степанов склали присягу в Раді

Новопризначені міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров'я Максим Степанов склали присягу у Верховній Раді перед вступом на посади.

Складення присяги відбулося під час третього позачергового засідання парламенту 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до статті 10 закону про Кабінет міністрів України, особа призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України у день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засідання Верховної Ради присягу», – сказав перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, запросивши Марченка та Степанова до трибуни парламенту для складення присяги.

Читайте також: Рада призначила Марченка міністром фінансів

Новопризначені міністри заприсяглися на вірність українському народові, дотримуватися Конституції та законів України.

Участь у роботі третього позачергового засідання ВР бере Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Главою МОЗ призначили Степанова

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час третього позачергового засідання 30 березня призначила Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України, а Максима Степанова – на посаду міністра охорони здоров'я.