Рада призначила Марченка міністром фінансів

Верховна Рада призначила Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України.

За відповідну постанову на позачерговому засіданні парламенту 30 березня проголосували 256 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Як повідомляв Укрінформ, народним депутатам на першому позачерговому засіданні Верховної Ради в понеділок, 30 березня, не вистачило голосів, щоб призначити Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України.

Сергій Марченко у 2016-2018 рр. був заступником міністра фінансів, впродовж 2018–2019 рр. обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента. На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року балотувався під №7 у списку політичної партії "Українська стратегія Гройсмана".

Має ступінь кандидата економічних наук.