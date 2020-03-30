Рада призначила Марченка міністром фінансів
Укрінформ
Верховна Рада призначила Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України.
За відповідну постанову на позачерговому засіданні парламенту 30 березня проголосували 256 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як повідомляв Укрінформ, народним депутатам на першому позачерговому засіданні Верховної Ради в понеділок, 30 березня, не вистачило голосів, щоб призначити Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України.
Сергій Марченко у 2016-2018 рр. був заступником міністра фінансів, впродовж 2018–2019 рр. обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента. На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року балотувався під №7 у списку політичної партії "Українська стратегія Гройсмана".
Має ступінь кандидата економічних наук.