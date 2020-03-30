Главою МОЗ призначили Степанова

Верховній Раді з другої спроби вдалося підтримати кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я.

За відповідну постанову проголосували 246 депутатів на позачерговому засіданні парламенту у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед цим Верховна Рада призначила Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України.

Як повідомляв Укрінформ, народним депутатам на першому позачерговому засіданні Верховної Ради в понеділок, 30 березня, не вистачило голосів, щоб призначити Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я України.

Раніше Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я України.

Максим Степанов народився 18 серпня 1975 року. Закінчив Донецький державний медуніверситет ім. Горького та Київський національний економічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». Вільно володіє англійською мовою.

Степанов з 2017 по 2019 роки був головою Одеської ОДА. До цього у 2011-2016 роках очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».

З 1999-2001 роки обіймав посаду заступника генерального директора ДК «Торговий дім «Газ України» НАК «Нафтогаз України». А у 2003-2004 роках працював у Державній податковій адміністрації України.