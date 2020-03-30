Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО

Сергія Сивохо та Максима Ткаченка увільнили від виконання обов'язків радників секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.

Про це 30 березня Апарат РНБО повідомив у відповідь на запит "Детектора медіа".

"Станом на 24 березня ц.р. (дата надіслання запиту, – ДМ) Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 не обіймає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах", – йдеться в повідомленні.

Причини звільнення в Апараті РНБО виданню "Детектор медіа" не уточнили.

Раніше частина народних депутатів з фракції "Слуга народу" звернулася до Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, щоб той звільнив свого радника Сергія Сивохо.

Як повідомляв Укрінформ, під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку із радником Секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом штовхнули його і назвали зрадником.

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Пізніше Сивохо прокоментував конфлікт. Він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії активістів, які зірвали презентацію Сивохо, але зазначив, що той ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО.