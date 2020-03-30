Рада готова екстрено збиратися щоразу, як буде треба - Стефанчук

Верховна Рада готова за необхідності проводити термінові позачергові засідання для ухвалення важливих рішень для держави.

Про це сказав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 30 березня під час Погоджувальної ради парламениу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу, щоб ми консолідувалися навколо всіх цих питань, тому що проблема коронавірусу – це проблема, яка не знає ні статусів, ні віку – нічого: це проблема всього людства. Тому нам треба діяти оперативно для того, щоб ми як Верховна Рада змогли створити той законодавчий механізм, який дасть можливість більш ефективно працювати в таких умовах, яких, на превеликий жаль чи на превелике щастя, ще ні Україна, ні світ не знали. Тому від нашої мобільності, від якості нашої діяльності буде залежати все інше. І я хочу підтвердити, що Верховна Рада готова за необхідності збиратися негайно для прийняття будь-яких важливих рішень для держави», – заявив Стефанчук.

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Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану третьої сесії парламенту і скасувала усі пленарні засідання до 3 квітня у зв'язку з карантином через коронавірус в Україні.

30 березня відбудеться позачергове засідання парламенту.