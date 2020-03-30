Разумков пропонує зібрати після позачергової Ради ще одну

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує депутатам у понеділок, 30 березня, провести ще одне позачергове засідання парламенту для ухвалення законопроєкту №3254 "Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".

Таку пропозицію спікер озвучив на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є пропозиція, якщо буде стовідсоткова підтримка всіх фракцій, через рішення погоджувальної провести додаткове позачергове засідання, яке відбудеться одразу після першого позачергового засідання. Воно буде складатися з одного питання - №3254", - сказав Дмитро Разумков.

Голова ВР додав, що декілька фракцій звернулися до нього з проханням включити законопроєкт №3254 в порядок денний позачергового засідання.

"Однак станом на сьогодні ми не можемо доповнювати той порядок денний, який запропонований на позачергове засідання", - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, законопроєкт №3254 передбачає внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.

29 березня Президент Володимир Зеленський у відеозверненні зазначив, що позачергове засідання парламенту має відбутися в понеділок, 30 березня. Зеленський, зокрема, закликав парламентаріїв ухвалити два законопроєкти, після чого Україна зможе отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, 30 березня може відбутися відразу два позачергових засідання Верховної Ради.

Фото: ВР