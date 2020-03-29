Разумков розповів про порядок денний позачергового засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що позачергове засідання парламенту відбудеться о 14:00 в понеділок, 30 березня, та розповів, які питання будуть розглядатися на ньому.

Про це він сказав журналістам за результатами наради з керівниками парламентських фракцій і депутатських груп у неділю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз чекаємо лист від Президента про скликання позачергової. З керівниками депутатських фракцій і груп була досягнута домовленість, що позачергове відбудеться о 14 годині. Об 11 годині буде погоджувальна рада. Вона буде в обмеженому режимі, ми не будемо запрошувати туди представників комітетів, але для того, щоб зменшити час на виступи в залі, ми дамо змогу колегам, щоб по кожному з питань висловили свою власну позицію", - сказав спікер.

Разумков уточнив, що засідання відбуватиметься у сесійній залі парламенту.

"Оскільки ми плануємо, що це засідання буде недовгим, то будемо його проводити в залі пленарних засідань. Маски окуляри, рукавички будуть запропоновані народним депутатам", - зазначив Голова ВР.

Він додав, що журналісти зможуть працювати у кулуарах 3 поверху.

"Щодо переліку питань – це законопроєкт №3268 про зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування від коронавірусу хворих. Це законопроєкт Михайла Радуцького щодо застосування лікарських засобів", - зазначив Разумков.

Спікер також відзначив законопроєкт №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)". Разумков додав, що цей законопроєкт підписаний усіма депутатськими фракціями та групами.

"Є ще деякі законопроєкти, пов'язані з боротьбою із вивезенням за митну територію України засобів захисту, тому що ми знаємо, що це, на жаль, сьогодні є і з цим треба буде теж боротися", - сказав Разумков.

Крім того, за словами Голови ВР, заплановано розгляд законопроєкту, який передбачає на період карантину проведення засідань комітетів Верховної Ради онлайн.

"Так само буде урядовий законопроєкт, пов'язаний зі змінами до бюджету", - зауважив спікер.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 29 березня зазначив, що позачергове засідання парламенту має відбутися в понеділок, 30 березня. Зеленський, зокрема, закликав парламентаріїв ухвалити два законопроєкти, після чого Україна зможе отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів.