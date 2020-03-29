Допомога з Китаю, евакуація українців та позачергова Рада: звернення Зеленського (повний текст)

Звернення Президента Володимира Зеленського щодо евакуації українців та позачергового засідання ВР

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Триває наша спільна протидія короновірусу в Україні. Сьогодні неділя, але ми працюємо для забезпечення країни усім необхідним, працюємо для захисту життя і здоров’я наших громадян.

Почну з приємних нових. Сьогодні у Борисполі приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських. Також на борту – майже 2 мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілений та зараз прямує в регіони України. Вже сьогодні вночі, літак знову вилетить в Китай за наступним вантажем. В цей же час - ми очікуємо прибуття окремою доставкою ста тисяч високоточних ПЛР-тестів.

Також, з вівторка починають роботу два додаткових літака, які регулярно доставлятимуть засоби захисту та медичне обладнання. Всі рейси будуть здійснюватись регулярно і до повного забезпечення усім необхідним наших лікарень та наших аптек.

Серед іншого, вирішується питання українців, які не встигли повернутись додому до 28 березня. Їх подальше повернення - літаком, потягом, автобусом, машиною або пішки - має бути максимально безпечним для оточуючих, а отже - передбачатиме обов’язкову двотижневу обсервацію. Наразі ми готуємо перелік відповідних локацій. Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей. Кожна локація для обов’язкової обсервації буде підготовлена у суворій відповідності до вимог Міністерства Охорони Здоров’я.

Ще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань.

З цією метою, у понеділок, 6 квітня стартує проект Всеукраїнська Школа Онлайн. В рамках проекту, 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з п’ятого по одинадцятий клас. За збалансованою програмою Міністерства Освіти та Науки викладається 11 предметів.

Навчатись дистанційно школярі зможуть на фейсбук та ютуб. А також – уроки щоранку транслюватимуть українськи телеканали, які з радістю долучились до цієї важливої місії. За кожним класом буде закріплений один або декілька телеканалів. Їх перелік, а також розклад уроків на тиждень з’явиться зовсім скоро. Закликаємо батьків стежити за новинами та заохочувати дітей до перегляду. Власне, доєднатись до цього пізнавального контенту можна усією родиною. А тому - залишаємось вдома. Вчимось вдома.

Також хочу зупинитись на позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке має відбутися завтра.

Наша країна через короновірус фактично опинилась на роздоріжжі і має два шляхи.

Перший – це ухвалення двох життєво-важливих законів. Після чого ми отримаємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів, у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи. Інакше - другий шлях.

Це провал цих законів. Після – занепад економіки і навіть загроза дефолту. Останні тижні Офіс Президента та Кабінет міністрів робили все, що від нас залежало. І ми - зробили це, ми - домовились про фінансову підтримку для України. Ми з урядом – обрали свій шлях. Тепер черга за народними депутатами. Вся відповідальність завтра лягає на ваші плечі.

Завтра народ України чітко побачить – чи готові ви захищати його інтереси. І хоча завтра ви всі будете в масках, людям стане зрозуміло хто є хто? Суспільство зрозуміє - ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Усвідомте можливі наслідки для кожного з вас. Оберіть завтра правильний шлях. Вас до влади привели не окремі особи, вас обрав Народ України.

Тепер ваша черга обрати народ України.

Окрему увагу хочу приділити змінам до Державного Бюджету України. Раніше, у публічний простір потрапив перший драфт змін запропонований Міністерством Фінансів і був абсолютно справедливо розкритикований суспільством. Наразі завдяки спільній роботі Уряду, Офісу Президента та парламенту він був суттєво перероблений.

Розповім про декілька ключових речей.

Будуть максимально скорочені зарплати чиновників та суддів, а також членів Наглядових Рад та керівництва державних підприємств. Жодної гривні не буде зрізано з видатків на армію та оборону України.

Буде збільшено виплати лікарям, які протидіють короновірусу. Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя і здоров’я українців. А отже їх виплати мають бути на рівні бійців на передовій.

Важливо, що залишаються видатки розвитку. Вони є необхідним драйвером для нашої економіки, яку не можна знекровлювати.

Максимально наскільки це можливо уряд зберіг видатки на освіту, спорт та культуру. Так, далеко не все вдалось зберегти. Але це тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть повернуті.

Окремо, пропонується створити зрозумілий і прозорий стабілізаційний фонд. Кошти з нього будуть спрямовані, зокрема, на підтримку лікарів, вчителів, пенсіонерів, людей, які через карантин нажаль втратили роботу та допомогу українському бізнесу.

Окремо, хочу відзначити рішення партії Слуга Народу повністю відмовитись від бюджетного фінансування та віддати ці кошти на потреби українських медиків. Закликаю й інші політичні сили вчинити так само. Загалом, ми всі повинні зрозуміти – повністю обійтись без скорочень бюджету нам не вдасться. І сьогодні так вчиняє більшість країн світу.

Давайте розглядати і це, і всі обмеження ізоляції - як тимчасові незручності.

Бо наше завдання номер один - максимально вберегти людей. Коновірус обов’язково мине і попереду у нас буде багато роботи. Всім нам разом будувати успішну і процвітаючу країну. Країну сорока, а не двадцяти мільйонів людей. Я нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти. Сьогодні є три сценарії розвитку подій. Перший. Від трьох до п’яти відсотків ОДНОЧАСНО захворівших на короновірус. Це болючі цифри. Але такий сценарій не є катастрофою. Тож, маємо бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватись правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. Другий сценарій. 25 відсотків хворих. Третій - більше 50 відсотків одночасно хворих на короновірус. Другого і тим паче третього сценарію - наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих. Кожен має усвідомити: карантин – це не канікули. Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це почекає. Все це ніщо у порівнянні з власним здоров’ям та життям.

А тому, дорогі громадяни, продовжуйте залишатись вдома та не виходьте на вулицю без зайвої потреби. Як би не кортіло це зробити. ЗАЛИШАЙТЕСЬ ВДОМА. Сьогодні вночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро, завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час.

Будьте здорові, дорогі українці!

Бажаю вам 36 і 6. Бережімо себе. Збережемо Україну!

Фото та відео: Офіс Президента