Депутат повідомив, коли в понеділок збереться позачергова Рада

Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп відбудеться об 11 годині в понеділок, 30 березня, після чого розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк журналістам за результатами наради з керівниками парламентських фракцій і депутатських груп у неділю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо формату роботу. Одна з пропозицій – це проведення у дворі за адресою Грушевського, 5, інша – в залі. Для забезпечення найбільш ефективного і безпечного формату проведення вирішено завтра об 11:00 провести погоджувальну раду, на якій всі фракції та групи зможуть сказати свою політичну позицію. Після цього все ж таки відбудеться засідання у звичайному режимі в залі засідань Верховної Ради України", - сказав Железняк.

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Він уточнив, що позачергове засідання Ради має розпочатися о 14 годині.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 29 березня зазначив, що позачергове засідання парламенту має відбутися в понеділок, 30 березня.

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Зеленський, зокрема, закликав парламентаріїв ухвалити два законопроєкти, після чого Україна зможе отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів.