Кабмін зібрався на позачергове засідання - Шмигаль

Кабінет міністрів зібрався на позачергове засідання і члени уряду щойно підтримали рішення щодо спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину". - написав Шмигаль.

За його словами, відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості.

"Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації", - уточнив Шмигаль.

Нагадаємо: за оцінкою президента Торгово-промислової палати України Геннадія Чижикова, чисельність безробітних в Україні за період карантину зросла на 0,5 - 0,7 мільйона осіб.