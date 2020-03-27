Кількість безробітних в Україні під час карантину зросла на понад півмільйона осіб - ТПП

За оцінкою президента Торгово-промислової палати України Геннадія Чижикова, чисельність безробітних в Україні за період карантину зросла на 0,5 - 0,7 млн осіб.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Торгово-промислової палати України.

"Кількість безробітних в Україні на даний момент фактично збільшилась на 0,5-0,7 млн людей до 2,0-2,2 млн людей. Таку оцінку оприлюднив президент

Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков", - йдеться у повідомленні.

За словами Чижикова, за офіційною статистикою, в Україні близько 3,5 млн людей працюють у тіньовому секторі, з них близько 1 млн - в «карантинних» галузях. Ще близько 2,9 млн людей працюють у цих галузях офіційно.

"Таким чином, всього через карантин вимушено не працюють близько 4 млн українців. За нашими оцінками, близько 500 - 700 тисяч неофіційно зайнятих із закриттям бізнесів на карантин сьогодні, фактично, не мають роботи. Якщо додати майже 1,5 млн безробітних, то отримуємо кількість незайнятих на рівні 2,0-2,2 млн осіб», - сказав президент Торгово-промислової палати України.

Чижиков зазначив, що одним із пріоритетів має бути збереження робочих місць і бізнесу підприємців. В середньому, збереження одного робочого місця в 5 разів дешевше, ніж створення нового.

"Підприємці психологічно налаштувалися припинити роботу до 3 квітня. У зв'язку з продовженням надзвичайної ситуації до 24 квітня багато хто з підприємців ставить питання: як зараз заробляти гроші в умовах карантину. У більшості з них запас міцності до середини - кінця квітня. У середнього і великого бізнесу запас більше - 2-3 місяці" , - вважає президент ТПП України.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на 27 березня в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 556 019 осіб, з них 128 717 одужали і 25 226 померли.