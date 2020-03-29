Кабмін планує зберегти фінансування підтримки економіки: на які галузі і скільки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Кабінет міністрів в оновленому держбюджеті передбачає продовження фінансування основних програм підтримки економіки.

Про це він написав у Telegram.

«Кабінет міністрів прораховує наслідки епідемії коронавірусу, і саме тому в оновленому бюджеті ми пропонуємо продовжити фінансування основних програм підтримки економіки», - заявив глава уряду.

Зокрема, за його словами, після детального перегляду та аудиту всіх бюджетних програм Кабмін планує зберегти фінансування у повному обсязі для аграріїв та фермерів. «Підтримка сільгосптоваровиробників не буде зменшена ні на гривню та складе лише в цьому році 4 млрд грн», - пообіцяв він.

Також уряд продовжує фінансування реформи оборонно-промислового комплексу. За даними Шмигаля, витрати на новітні технології та нарощення потужностей для виготовлення оборонної продукції збережено на рівні 2,5 млрд грн.

Крім того, підкреслив Прем’єр-міністр, пропонується зберегти майже на 100% фінансування будівництва та ремонту доріг в Україні. На розвиток мережі автомобільних доріг – 37,3 млрд грн, а на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарство заплановано 21,8 млрд грн., уточнив він.

Серед програм, які уряд пропонує збільшити – це виділення додаткових 1,6 млрд грн на реструктуризацію вугільної галузі. «Загальний об’єм програми пропонуємо встановити на рівні 3,6 млрд грн», - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, вранці 29 березня Шмигаль заявив, що уряд завершив попередню підготовку змін до державного бюджету на 2020 рік. При цьому він запевнив, що в новій редакції документа «максимально збережено» видатки на інфраструктуру, культуру й освіту.