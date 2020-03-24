Яценюк закликав владу на час кризи зменшити свої зарплати

Прем'єр-міністр у 2014-2016 роках, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк закликав зменшити зарплати народним депутатам, урядовцям та керівникам держкомпаній на період кризи.

Про це він сказав у програмі «Свобода слова» на ICTV 23 березня, повідомляє пресслужба «Народного фронту».

Яценюк нагадав, що в 2014 році його уряд ухвалив постанову №100 - про економію бюджетних коштів: «Дорогі друзі з уряду і з української влади. Зараз час затягнути паски. І продемонструйте це так, як ми це демонстрували в 2014 році. Починаючи з заробітних плат членів парламенту, урядовців, державних компаній на період кризи».

«У 2014 році народні депутати отримували 4,5 тисячі гривень. Треба було рятувати країну й фінансувати армію. Продемонструйте політичну волю. Покажіть народу країни, що ви боретеся за них, у тому числі і за рахунок себе», - сказав він.

Яценюк нагадав, що сектор обслуговування зараз в Україні закрився: «Люди залишаються без роботи, люди сидять вдома і перебувають у стресі. І в цій ситуації, окрім всіх економічних, юридичних і політичних кроків, важливий внутрішній стан. Це впевненість, що ми це переборемо».

Тому, переконаний Яценюк, держава повинна запропонувати громадянам соціальний пакет.

«Сьогодні ми воюємо проти вірусу. У 2014 році, як і сьогодні також, ми воювали проти російської регулярної армії. Сьогодні у нас є золотовалютні резерви – тоді їх не було. Сьогодні у нас є армія - тоді у нас її не було. Сьогодні у нас є поліція – тоді у нас її також не було. Сьогодні у нас є гроші на єдиному казначейському рахунку, яких не було тоді. Але ми в 2014 році вистояли. Паніка – це шлях до поразки. Страх – це шлях до паралічу. Зараз необхідно діяти», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет навів дані, що вісім років тому на охорону здоров'я з бюджету витрачалося більше коштів, ніж на державний апарат, а зараз — навпаки.