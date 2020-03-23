На держапарат в Україні витрачається більше коштів, ніж на охорону здоров'я — Дубілет

Вісім років тому на охорону здоров'я з бюджету витрачалось більше коштів, ніж на державний апарат, а зараз — навпаки.

Про це колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав у Telegram.

"Ще 8 років тому витрати на медицину в нашому державному бюджеті перевищували витрати на держапарат (або, простіше, "витрати на чиновників"). Але в останні роки вони помінялися місцями", - зазначив він.

Дубілет пояснив, що у 2011 та 2019 роках видаткова частина бюджету була приблизно однакова — 52 млрд дол. і 53 млрд дол. відповідно. У ці роки на державні функції виділялося близько 11% бюджету (5,7 млрд дол.), а ось на медицину видатки впали з 12% до 9% (з 6,1 млрд дол. до 5 млрд дол.). Тобто, за ці роки видатки на медицину впали майже на 20%. Йдеться про зведений бюджет (загальнодержавний і місцеві), додав він.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року в уряді звільнили майже 20 тисяч працівників районних державних адміністрацій, що мало підвищити ефективність роботи державних органів влади.